Gebze'de ihtiyaç sahiplerine 'Gönül Çarşısı'

Gebze’de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gönül Çarşısı kuruldu. Gönül Çarşısı için Gebze Kent Meydanı’nda dualarla açılış gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılış programına Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partilerin ilçe başkanları ve meclis üyeleri katılırken STK ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Açılış programı Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın duaları ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“YETMEZSE DİĞER TESİSİMİZ DE HAZIR”

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu millet zorluklarda ve hayırlarda bir araya gelmeyi başarmış bir millettir. Getiren götüren, yönlendiren dahil bu hayırlardan sevap alacaktır. Burası yetmediği takdirde Mevlana Mahallesi’ndeki tesislerimizi de hazırladık. İlk önce hedefimiz sıfır ürünleri ihtiyaç sahibine ulaştırmak. Mağazada yer alan ürünler sıfır ürünlerdir. Kimseyi aç ve açıkta bırakan bir yapımız yok. Yüce Allah bazen varlıkla bazen yoklukla imtihan eder, rabbim yokluk göstermesin” dedi.