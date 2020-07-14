Gebze'de ihtiyaç sahiplerine 'Gönül Çarşısı'

Gebze’de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gönül Çarşısı kuruldu. Gönül Çarşısı için Gebze Kent Meydanı’nda dualarla açılış gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılış programına Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partilerin ilçe başkanları ve meclis üyeleri katılırken STK ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Açılış programı Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın duaları ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
“YETMEZSE DİĞER TESİSİMİZ DE HAZIR”
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu millet zorluklarda ve hayırlarda bir araya gelmeyi başarmış bir millettir. Getiren götüren, yönlendiren dahil bu hayırlardan sevap alacaktır. Burası yetmediği takdirde Mevlana Mahallesi’ndeki tesislerimizi de hazırladık. İlk önce hedefimiz sıfır ürünleri ihtiyaç sahibine ulaştırmak. Mağazada yer alan ürünler sıfır ürünlerdir. Kimseyi aç ve açıkta bırakan bir yapımız yok. Yüce Allah bazen varlıkla bazen yoklukla imtihan eder, rabbim yokluk göstermesin” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.