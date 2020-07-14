Cizrespor’un başkanında korona çıktı

Kocaelispor’un sezonki rakiplerinden Cizrespor’da Kulüp Başkanı Maruf Sefinç’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Kocaelispor’u Cizre’deki maçta en iyi şekilde ağırlayan ve ilgide kusur etmeyen Sefinç, Kocaelispor’u şampiyonluğundan ötürü kutlamıştı. Kocaelispor Kulübü de genç başkan için açıklama yaptı ve açıklamada “Cizrespor Başkanı Sn. Maruf Sefinç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.