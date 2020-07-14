Kıraç’ın kaporası yanmayacak

Kocaelispor’da kabul edilmeyen şampiyonluk kutlamalarının Kocaeli Stadı bölümünde ünlü ses sanatçısı Kıraç sahne alacaktı. Önce 80 bin liraya anlaşılan ancak aracıların devreye girmesi ile 140 bin liraya anlaşıldığı öne sürülen Kıraç’a ödenen kısmi paranın yanmayacağı, sanatçının Kocaelispor ya da farklı bir programda değerlendirileceği öğrenildi.