Duric, Kaf-Kaf’ın canını sıkıyor!..

3. Lig 2. Grup’ta Belediye Derincespor ile Play-Off maçında karşı karşıya gelecek olan Karşıyaka’nın başı eski kaleci Duric ile dertte. Kaf-Kaf, eski yabancı futbolcularından Igor Duric’e olan 170 bin Euro tutarındaki borcunu ödemezse FIFA’dan 6 puan silme cezası alacak. Bunu bilerek hareket eden Kırmızı Yeşilliler, Duric’in avukatından 1 hafta ek süre aldı.