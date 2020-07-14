Birileri demiş öldü efsane geri döndü

Şampiyonlukta pay sahibi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, twitter hesabından çok anlamlı bir paylaşımda bulurken., bu paylaşım yoğun ilgi gördü ve slogan haline geldi. Büküyakın’ın mesajı şöyle: “Uzun zamandır yoktuk, birileri demiş öldü. Söyleyin onlara efsane geri döndü. Green heartBlack heart… #ŞampiyonKocaelispor…