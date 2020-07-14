Taşıma suyuyla değirmen dönmez!

Bu sezon da hemen 2.Lig şampiyonluğunu ve 1.Ligi, bir diğer sezon, yine direkt Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Körfez, önümüzdeki sezon için en az 50, diğer sezon için de 100 milyon lirayı gözden çıkarmak zorunda olacak. Kocaelispor mali asbaşkanı İsmail Araç, bu arada ödemelerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.