Taşıma suyuyla değirmen dönmez!

Bu sezon da hemen 2.Lig şampiyonluğunu ve 1.Ligi, bir diğer sezon, yine direkt Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Körfez, önümüzdeki sezon için en az 50, diğer sezon için de 100 milyon lirayı gözden çıkarmak zorunda olacak. Kocaelispor mali asbaşkanı İsmail Araç, bu arada ödemelerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.