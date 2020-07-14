Özbeöz İzmitli 1.95'lik İlksen de listede

Kocaelispor’un 90 yıllardaki efsane kalecisi, Trabzonspor’da da Şenol Güneş zamanında yedek kaleci olan Alper Boğuşlu, Kocaelispor’a yardımlarını sürdürüyor. Milli takım kaleci antrenörü de olan Alper Boğuşlu, yeni sezonda 2.Lig’de kaleyi koruyacak sağlam bir ismi kazandırmak için çabalıyor. Transferi yönlendiren isimlerden olan efsane kaptanlarımızdan Zeki Kaya ile temas halinde olan Boğuşlu, takımı sırtlayacak bir kaleci konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada kentin efsane esnaflarından merhum ayakkabıcı Şaban Kuttekin’in yeğeni ve Balıkçı İsmail Kuttekin’in de torunu olan Gençlerbirliği kalecisi İlksen Kuttekin de listede yer alıyor. İlksen, biten sezonda 2.Lig’de Hacettepe kalesinde hemen hemen tam sezon forma giydi.