Kupaları kurtardık

Hacizli olan kupalara el konulmaması için kupaları evinde muhafaza eden Çakır, tutanak karşılığında şampiyonluk kupalarını Kocaelispor’un 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış’a teslim etti. Barış açıklamasında “Kocaelispor’da bir dönem yöneticilik yapmış sayın İlyas Çakır, bizim yani Kocaelisporlular için çok değerli olan, tarihi öneme sahip kupaları muhafaza etmiş ve kulübümüze teslim etmiştir. Kocaelispor ailesi olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.