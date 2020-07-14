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14 Tem 2020 - 14:54- Sağlık G: 14 Tem 2020 - 14:57

Ara tatil çocuklarla zaman geçirmek için önemli fırsat

Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, uzun eğitim dönemlerinde verilen ara tatillerin çocuğun gelişimi ve akademik başarısı üzerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
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Türkiye’de ilk kez yapılacak bir uygulamayla 15 Kasım Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ara tatile çıkacak. 9 gün sürecek aranın çocuklara iyi geleceğini belirten uzmanlar, ara vermeden sürekli çalışmanın duygusal bir basınç oluşturabileceğini vurguluyor.
Tatillerin dinlenerek, eğlenerek, değişik aktivitelerle değerlendirilmesinin eğitimde verimliği artırdığına dikkat çeken uzmanlar, “Molalar öğrenmenin bir parçası olup psikolojik iyilik halinin bekçisidir” diyor. Uzmanlar, bu dönemin çocukla bir arada zaman geçirmek için önemli fırsat olduğunu belirtiyor.

Dokuz gün sürecek tatilin çocuk açısından olumlu olarak kabul edilecek birçok yönü olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, bunları şöyle sıraladı:

• Gelişim açısından düşünürsek hem büyük hem de küçük çocuklarda yorgunluğu önler. Yorgunluk ise verimli ders çalışmayı engelleyen en önemli faktörlerden birisidir.

• Sürekli çalışmak, ara vermemek iyi bir fikir değildir. Performans kaygısının ve başarısızlık korkusunun yerleşmesine, duygusal bir basınç oluşturmasına neden olur.

• Hayatın kendisi öğretmendir, okul dışı öğrenmeler de çocuğun gelişimi açısından çok etkilidir.

• Tam gün okula devam eden çocuklarda ödev baskısı sıklıkla görülen bir sorundur.

• Öğrencilerin önünde uzun bir eğitim yaşantısı olacağı için öğrenme davranışını sevmeleri, zorunluluktan ziyade hevesli ve istekli olarak çalışmalara katılmaları, okulun da kazandırması beklenen en kritik önemdeki davranıştır.

• Mevcut çalışma takvimi içerisinde gördüğümüz çok zeki olsa, çalışmayı sevse bile bir çocuk, aşırı çalıştığı zaman saçı dökülür, egzama çıkarır, uyku bozukluğu yaşar ve beden strese girer. Bu tür performans kaygısı nedeniyle takip ettiğimiz öğrencilerin tatile çıkar çıkmaz somatik belirtilerinin hemen geçtiğini gördüğümüz durumlar çok olmuştur.

ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞI OLUMLU ETKİLENİR

Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, bu tür kısa tatillerin çocuğun ruh sağlığını olumlu etkilediğini ve çocukların arkadaşlarını, öğretmenini ve eğitim faaliyetlerini özleyerek okula dönmelerini desteklediğine dikkat çekti.

MOLALAR, PSİKOLOJİK İYİLİK HALİNİN BEKÇİSİDİR

Tatillerin dinlenerek, eğlenerek, değişik aktiviteler kazanılarak değerlendirilmesinin eğitimde verimliği artırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, “Molalar öğrenmenin bir parçası olup, psikolojik iyilik halinin bekçisidir. Değişik fiziksel aktiviteler ise sadece fiziksel sağlığa zarar sağlamaz aynı zamanda bilişsel işlevleri artırarak daha yüksek akademik performansa yol açar” dedi.

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ

Onlarca yıl süren araştırmaların fiziksel olarak aktif olan çocukların hem uzun vadede hem kısa vadede aktfi olmayan akranlarına oranla akademik olarak daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyduğunu kaydeden Leyla Arslan, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Ebeveynler çocuğun tatil planlarına kendilerini de dahil edebilirse elbette ideal olan gerçekleşir. Evde veya başka yerde olması fark etmez. Ailecek bir şeyler yapmak giderek zorlaşmasına rağmen ailenin işlerini erteleyerek bir arada zaman geçirmeye önem vermesi çocuk için en temel ve en önemli ihtiyaçlardan biridir. Çocukların dinlenme hakkında saygı duyarak, oynaması, kendi yeteneklerini keşfetmesi, akrabalık ilişkilerini güçlendirmesi iyi bir zaman planlamasıyla mümkündür. Tatil demek, kurallardan vazgeçmek değil, alışkanlıkları değiştirecek farklı öğrenmeleri aktif hale getirmek ve bunu oyun şekline döndürebilmek, çocuğun katılımını ve motivasyonunu sağlayabilmek için yeni bir strateji izleyebilmektedir.”

14 Tem 2020 - 14:54 - Sağlık

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