Haşmet Uçar’a çok ayıp edildi

Kocaelispor’da sezon başında basın sözcülüğü görevini yürüten, yönetim ile basın arasındaki bağı çok iyi tutan Haşmet Uçar, sonraki süreçte görevi Murat Barış’a devretti. Uçar, şampiyonluk kutlamasına katılırken, bir farklılık dikkat çekti. Tüm yöneticiler özel olarak hazırlanan şampiyonluk formalarını giyerken, Haşmet Uçar’da bu forma yoktu. Kocaelispor’a resmi sponsorluk da yapan iş insanı Haşmet Uçar’a neden forma yaptırılmadığı sorgulanırken, konunun bilinçli olup olmadığı tartışılıyor. Camiadaki bu görüntü herkesin yüreğini yaraladı, sevince gölge düşürdü.