Haluk Tamyüksel, kadın personellerin yaşadıklarına dikkat çekti

Kartepe Belediyesi’nde yaşananlar ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, bu sefer de kadın personellerin yaşadıklarına dikkat çekti. Tamyüksel, "Proje ve İcraatlar ile anılmasını hayal ettiğimiz Belediyemiz maalesef, 90'lı yılların pembe dizilerine nazire yaparcasına tuttuğumuz her tarafından farklı bir olay ve sıkıntı ile karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“EŞİNİ KAYBEDEN KADININ YEVMİYESİ KESİLMİŞ MİDİR?”

İlçe Başkanı Tamyüksel, “Ben bugün buradan sadece 4 kadın personel hakkında duyduklarımı soracağım. Alo Evlat'ta çalışan ve evlere yardıma giden eşini kaybetmiş bir hanımefendi, iş arkadaşı hastalanınca örf adetlerimize uymayacak şekilde bir eve tek başına çalışmaya gitmeye zorlanmış, sonrasında ise işinden olmamak için çaresizce işine gitmesine rağmen amirine itaatsizlikten yevmiyesi kesilmiş midir?” dedi.

“ÇOCUĞUNA BAKACAK KİMSESİ OLMAMASINA RAĞMEN”

“Yine Kültür Müdürlüğünde istihdam olan ve eşini kaybetmiş, tek çocuğu ile yaşayan bir hanımefendi şartlarının uygun olmadığı, çalışırken çocuğuna bakacak kimsesinin olmadığı bilinmesine rağmen Antik Köfte’ye vardiyalı bir şekilde bulaşık yıkamaya gönderilmiş midir? Durumunu izah ettiğinde istifa etmeye yönlendirilmiş midir?” dedi.

“NE DİNİMİZE NE TÖRENİMİZE YAKIŞIR”

“Bakın beyler; kadına şiddet sadece fiziksel olmaz, psikolojik baskı kurmak, mobbing uygulamak, hakaret etmek de odalarda kapı arkalarında tehdit etmek de kadına şiddetin türevleridir ve bu tavır ne dinimize ne de töremize yakışır. Bilsinler ki 140 bin nüfuslu Kartepe'de kimsesizlerin kimsesi İYİ Parti'dir, mağdur olanın yanında olmaya, kısa çöp görülenin uzun çöp üzerindeki hakkını korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.