Kocaelispor’da 2011 yılından beri forma giyen ve yeşil siyahlı kulübün altyapısında yetişen Sefa Narin ile yollar ayrıldı. Kocaelispor 1. Başkan vekili Bekir Halefler’in işyerinde gerçekleşen görüşme sonucu Sefa'ya, teknik direktör Selahaddin Dinçel'in verdiği raporda kalması gereken futbolcular arasında yer almadığı belirtildi. En zor zamanlara forma terleten Narin’den kulüp bulması istendi. Genç kaleci Volkan Mert Korkmaz ve deneyimli kaleci Ercüment Kafkasyalı ile de Dinçel’in devam etmeyeceği futbolcular olduğu belirtildi.