Erol Kiresepi pandemiyi konuştu

Dilovası GEBKİM OSB’de üretimlerini sürdüren Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) canlı olarak düzenlediği Covid-19 ve Çalışma Yaşamı Küresel Zirvesi’nde konuşmacı olarak katıldı. 60 ülkeden liderin konuşmacı olarak katıldığı dünya işverenlerini temsilen konuşan Başkan Erol Kiresepi, krizin aşılması için çeşitli paydaşlar tarafından gösterilen büyük çabalara şahit olduğunu, bu uluslararası çabaların işbirliği ve ortak eylem çerçevesinde koordine edilmesine acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

“ÖZEL SEKTÖR HAYATİ ROL OYNUYOR”

IOE Başkanı Kiresepi, krizden çıkışın ancak özel sektör liderliğinde hızlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesi halinde mümkün olabileceğine değinerek, özel sektör işletmelerinin gelişimine ve güçlendirilmesine zemin hazırlayacak şekilde yatırım ortamının iyileştirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirerek, krizin yol açtığı işsizlik ve gelir kayıplarının, yeni iş imkanları ve istihdam alanları yaratılması ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

“KAMU MÜDAHALELERİNE DE ACİL İHTİYAÇ VAR”

Krizden çıkış konusunda tüm tarafların iş birliğine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Başkan Kiresepi, “Şirketlerin krizi tek başlarına atlatması mümkün değildir, kamu sektörü ile özel sektör arasında kararlı bir işbirliği şimdi her zamankinden daha önemlidir. Sosyal diyalog, güvenli ve başarılı çalışma yaşamına dönüş için üzerinde anlaşılmış ve etkin stratejilerin oluşturulması için kilit faktördür. İşveren ve işçi teşkilatları da bu amaçla yönlendirme sağlama ve zamanında, güvenilir bilgi akışı oluşturma konularında önemli bir role sahiptir” şeklinde konuştu.