Ünlü: Hala dipsiz kuyuları kapatmanın mücadelesindeyiz

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, “Türk milletinin birinci ve öncelikli hedefi ne pahasına olursa olsun bekasını korumak olmalıdır. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün habis sonuçlarıyla hala meşgulüz. Ederi bir dolar olan şerefsizlerin devlet ve toplum hayatında açtıkları dipsiz kuyuları kapatmanın mücadelesindeyiz. Türkiye’ye karşı iç ve dış kaynaklı düşmanca muamele ve müdahaleler karşısında milli ve ahlaki bir duruş, duyuş ve tarihi direniş ruhudur” dedi.

“TARİHİ KUDRET AYAĞA KALKMIŞTIR”

Ünlü, “Cumhur İttifakı’nın üzerinde yükseldiği zemin 7 Ağustos Yenikapı dirilişidir. Bu diriliş ki, kaynağını ve kararını 15 Temmuz’da bulmuş, Türk milletinin muteber azim ve iradesiyle tezahür etmiştir. Devlet akıl devreye girmiş, ezcümle tarihi kudret ayağa kalkmış, yeni bir hükümet sistemini hem mecburi kılmış hem de yolunu açmıştır. 15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran 251 şehidimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.