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14 Tem 2020 - 15:18- Ekonomi G: 14 Tem 2020 - 15:22

TÜPRAŞ’tan genç yeteneklere online çalışma deneyimi ve yaz stajı imkanı

Tüpraş’ın üniversite öğrencilerine yönelik “Nextremers” programı kapsamında gençler, pandemi dönemiyle birlikte online olarak eğitim ve projelere katılarak uzaktan çalışma deneyimini yaşıyorlar. Ayrıca Ağustos ayında uygulamaya alınacak staj programı ile üniversite öğrencileri yaz stajlarını online olarak, uzaktan tamamlayabilecek.
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Dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden Tüpraş, yetenek yönetimi kapsamında, pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin yer aldığı projeleri de online olarak sürdürüyor. Tüpraş’ın, üniversite öğrencilerine gerçek bir çalışma ortamı deneyimi sunan genç yetenek programı “Nextremers Proje Öğrencisi Programı”, pandemi döneminde de online eğitim ve içerikleriyle öğrencilerin gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA DENEYİMİ

Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerilerinde uygulanan “Nextremers” programı kapsamında öğrenciler, uzaktan çalışma deneyimini yaşarken online eğitimler almaya ve çalıştıkları departmanlarına destek vermeye devam ettiler. Ayrıca, pandemi döneminde aldıkları inovatif fikir üretme eğitimlerini de tamamladılar. “Nextremers” proje öğrencileri gelişimlerini, tasarım odaklı düşünme eğitimleriyle devam ettirecek. Böylece üretecekleri projelerle, yeni dönemde programa katılacak “Nextremers”ların yaşayacağı deneyimin tasarlanmasına da katkı sağlayacaklar.

DİJİTAL ARAÇLAR

Yeni dönemde kariyerlerine ilk adımı Tüpraş’ta atmak ve “Nextremers” programının bir parçası olmak isteyen 4.500’den fazla üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi, 23 Şubat - 15 Mart tarihlerinde projeye başvurdu. Pandemi süresince de dijital araçlar üzerinden yetenekleri ve yetkinlikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilen öğrencilerden son aşamaya geçenler, dijital ortamda gerçekleştirilen birebir mülakatlara katılmaya devam ediyor. Değerlendirme süreci tamamlanarak yeni dönem Nextremersları Temmuz sonunda belirlenmiş olacak.

ONLİNE YAZ STAJI PROGRAMI AĞUSTOS AYINDA BAŞLIYOR

“Nextremers” programının yanı sıra Ağustos ve Eylül aylarında Tüpraş’ta yaz stajına başlayacak üniversite öğrencileri, bu süreci online olarak uzaktan tamamlama fırsatına sahip olacak. Yaklaşık 5.600 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 300 üniversite öğrencisi Tüpraş’ta online yaz stajı deneyimini yaşayacak. Stajlarına oryantasyon eğitimi ile başlayacak öğrenciler, alacakları grup mentorluk desteği ile Tüpraş’ı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Stajyerler öğrenim sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik Tüpraş özelinde proje fikirleri geliştirecekler. Projelerini geliştirirken destekleyici eğitimler de alacak olan öğrenciler, fikirlerini Tüpraş mentorlarından ve yöneticilerden oluşan komitelere sunacaklar. Öğrenciler bu çalışmalarının ardından 2021 döneminde açılacak Nextremers Genç Yetenek Programı’na doğrudan aday olma şansı yakalayacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy: “Öğrencilerle bir araya gelmeyi, onları kurumumuza katmayı, onlardan öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi her dönemde önemsiyoruz. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Nextremers Proje Öğrencisi Programı ile aramıza katılan öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde Tüpraş’ta iş hayatını yakından tanımaya devam ediyor. Gençlerle birlikte olduğumuz bir diğer uygulamamız da staj programları. Yeni Normal ile birlikte Ağustos ayında aramıza katılması planlanan üniversite öğrencileri yaz stajlarını online olarak uzaktan tamamlayacak. Öğrencilerle buluşmayı ve fikirlerinden öğrenmeyi büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

14 Tem 2020 - 15:18 - Ekonomi

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