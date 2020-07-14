ÖZKA Lastik, Bu yıl da İSO 500 listesinde

Türkiye’nin %100 yerli ve milli markası özka lastik,%15’lik ciro artışıyla istanbul sanayi odası tarafından her yıl yayınlanan “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu”arasında bu yıl da yer aldı. Dünyada 80’den fazla ülkeye yaptığı ihracatıyla her geçen yıl, stratejisi doğrultusunda büyümeye devam eden ve geçtiğimiz yıllarda ihracat şampiyonu olan özka lastik, iso 500 listesinde net satışı ile 389.sıranın, ihracatı ile 198. sıranın sahibi olmaya hak kazandı. Zirai ve iş makinesi lastikleri alanında dev markalarla rekabet ederek bir dünya markası haline gelen özka lastik, 2019 yılını 78 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamladı ve Türkiye’yi global pazarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etti.

ÖZKA LASTİK HAKKINDA

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde bulunan; Türkiye’nin yerli ve milli markası Özka Lastik, 1994’te Kocaeli’de kurularak her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen satış ve dağıtım ağı ile vizyonunu yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olarak belirlemiştir. Kendi bünyesinde yer alan Arge Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları,900’den fazla kişiye sağladığı istihdamı, yenilikçi teknoloji ile yürütülen üretim süreçleri, inovatif bakış açısı ve sektörel tecrübesini, kalitesinin arkasındaki en önemli güç olarak tanımlamaktadır. 2020 yılında tamamlayacağı yatırımıyla günlük üretim kapasitesini %55’lik bir artışla 200 tona çıkaran Özka Lastik, Türkiye’de lider marka olmanın yanı sıra marka bilinirliği ve müşteri memnuniyetine yönelik global projeleri ve Arge çalışmaları ile dünyada da zirai ve iş makinesi lastiklerinde ilk 3 markadan biri olma hedefiyle büyümesini sürdürmektedir.



