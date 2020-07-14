Gayrimenkul satışlarında tarihi rekor

3 Temmuz itibarı ile konut kredisi hacminin 239 milyar 44 milyon TL’ye ulaştığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,“Son bir ayda yaklaşık 27 milyar 94 milyon TL’lik konut kredisinin sağlandı. Bu kredi tutarı ipotekli konut satışındaki artışlara yansıdı ve ipotekli konut satışları 2020 Haziran ayında 101 bin 504 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Fiyatların en düşük, finansmanın ise en kolay olduğu bu dönemde gayrimenkule yatırım yapan kazandı” dedi.

FAİZ ORANLARI VE VADE SATIŞLARI ARTIRDI

Mevcut durumda özellikle 1. el konutlarda stokların eridiğini, müteahhitler tarafından yeni inşaatlar için yoğun talepler aldıklarını belirten Özelmacıklı “Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 152,0 artarak 58 bin 632 oldu. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %244,9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. 1. El konutlar için %0.64, 2. El konutlar için ise %0.74 oranlı konut kredileri ile gayrimenkul sektörüne normalleşme sürecinde dev katkı sağladı” dedi.