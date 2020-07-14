Yıldızlı: Siyasi ayağı araştırılmadıkça, tehlike geçmiş değildir

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Yüzlerce vatandaşımızın şehit düştüğü, yüzlerce vatandaşımızın gazi olduğu, bağımsızlığımızın simgesi TBMM’nin bombalandığı hain terör örgütü FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Yaşanılan bu kara geceden çıkarılması gereken ders, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hiçbir kurum ve kuruluş içerisinde asla ve asla cemaatlere, terör gruplarına, vatanı bölmeye yönelik emellerini filizlendirmek isteyen zihniyetlere yer verilmemesi gerektiğidir” dedi.

“YENİ CEMAAT GRUPLARI DOĞURULMAKTA”

Yıldızlı, “Ne üzücüdür ki CHP olarak defalarca bu hain darbe girişiminin siyasi ayağının araştırılması talebinde bulunsak da sürekli reddedildik. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkartılmadıkça da vatanımız için tehlike henüz geçmemiştir. Göz göre göre yeni cemaat grupları doğurulmakta, devlet kademelerinde görevlendirilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için bugüne kadar can veren tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.