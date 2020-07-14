Zeytinoğlu: Toparlanma dönemine girdik

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, Covid-19 etkisiyle nisan ayında bozulmalar yaşanan öncü göstergelerde, mayısla birlikte başlayan toparlanmanın sanayi üretiminde de görüldüğünü söyleyerek, “Mayıs ayı, Covid-19 etkisiyle duruşa geçen firmaların üretime başladığı ay idi. Bununla birlikte ihracat ve kapasite kullanımlarında da aylık bazda yükselişler yaşandı. Dolayısıyla mayıs ayıyla birlikte üretimde de toparlanma olacağını tahmin ediyorduk. Nitekim sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17.4 artış gösterdi. Bu artışla birlikte, yıllık bazda gerçekleşen gerileme yüzde 19.9 oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

ESKİ POTANSİYEL

Zeytinoğlu, “Haziran ayında sanayi üretiminde yıllık gerilemenin çok daha sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Ağustos’tan sonra üretimde eski potansiyelin yakalanarak hem aylık hem yıllık bazda artışlar görebileceğimizi bekliyoruz.” dedi. Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Aylık bazda her sektörde toparlanma olduğunu görüyoruz. Sermaye malı üretiminde aylık yüzde 40.2 ve yüksek teknolojili ürün üretiminde gerçekleşen yüzde 30.6’lık artışları önemsiyor ve olumlu buluyoruz.” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan mayıs ayı cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında cari denge 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi. Mayıs ayında verilen bu açıkta, dış ticaret açığındaki artış ile hizmet gelirlerindeki gerilemenin etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmet gelirleri ise geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar katkı sağlarken, bu yıl 33 milyon dolar açık verdi. Bunların sonucunda yıllık cari açık 8 milyar 244 milyon dolara yükseldi” açıklamamasında bulundu.

TURİZM GELİRLERİ

Birkaç ay daha cari açıkta yükseliş olabileceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Haziran ayında dış ticaret açığındaki gerilemenin cari açığa olumlu yansıyacağını ancak salgın nedeniyle, turizm gelirleri ve hizmet sektörünün katkısının maalesef geçmiş yılların gerisinde ve çok sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz” dedi.