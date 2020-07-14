6.5 milyarlık kurban pazarı

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine, Suudi Arabistan’ın da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine dikkat çeken Çelik, bu yıl kurban kesimlerinin yüzde 10 artacağını öngördü. Çelik birliklerden alınan bilgilere göre, ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu aktardı.
ZİNCİRLERDE BAŞLADI
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Kredi kartına taksit imkanı sunan marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Bazı marketlerde satışlar başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.