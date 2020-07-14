14 Tem 2020 - 15:33- Ekonomi

6.5 milyarlık kurban pazarı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3.5 milyon küçükbaşın kurbanlık olarak ayrıldığını belirterek, “Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6.5 milyar lirayı bulmaktadır” ifadesini kullandı.