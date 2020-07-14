Esnafa 2 milyarlık borç yapılandırması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenlemenin, 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunu kapsayacağını bildirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti: “Bu süreçte kredi ve kefalet kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.”
KREDİ BORCU
Pekcan, 30 Haziran 2020’den önce, bu tarih dahil olmak üzere kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi. Pekcan, söz konusu uygulamayla yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürüleceğine dikkati çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.