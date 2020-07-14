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14 Tem 2020 - 15:31- Gündem G: 14 Tem 2020 - 15:50

MÜSİAD'dan 15 Temmuz mesajı

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Kadir Şahin, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin dördüncü yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
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Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: "4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınıyoruz.

Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı,en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir.

15 Temmuz gecesinde;genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayarak, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletimiz, darbecilere geçit vermemiştir. FETÖ’nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır.

Türk halkının ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir.

Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüz yıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hazin(hain) kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı “vatan savunmasını” esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde kümelenen FETÖ mensupları, devletimizin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde tasfiye edilmiştir. Devletimizin bu alandaki mücadelesinin, ilk günden itibaren hiçbir şekilde sekteye uğramadan kararlılıkla sürdüğüne tanıklık ediyoruz.

Vatan Savunması Sözde Hamaset İle Yapılmaz

Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır alarak, ona yönelen her tehdidin karşısında tereddütsüz durmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan MÜSİAD, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. Yine çok kısa zaman içinde, bu hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları,Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücüyle çalışmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki vatan, bahanelerle savunulmaz!

MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz.

Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakârlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dâhil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz.

Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze duran ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizirahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazmış olduğu destanın yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü tebrik ediyorum."

14 Tem 2020 - 15:31 - Gündem

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