MBB 2020 yılı I. Meclis Toplantısı yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2020 Yılı I. Meclis Toplantısı, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da MBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda MBB’nin yürütme organı olan encümen üyeleri ve meclis komisyonları seçildi. Açılış konuşmasını yapan MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Metropolleri, bomboş alanlara çeviren pandeminin ilk dalgasını atlattık. Her şeyin gerçekten de eskisi gibi olacağını varsayarak yaşayamayız. Her gün yeni modeller, yeni sistemler hayatımıza giriyor ve kent yaşamı da bu değişimlerden nasibini alıyor. Bizim de yerel yöneticiler olarak, bu değişiklikleri iyi analiz edip kentlerin dönüşümünü gerçekleştiren öncüler olmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde alınan kararların, belediyeler üzerinden sahada teşhis edilmiş olan ihtiyaçlarla ilgili hususların değiştirilmesi yolu ile çıkartılan bazı kararnameler oldu. Özellikle toplu taşıma, kira ücretlerinin alınmaması vb. hususlarda belediyelerimizin katkısı olduğu gibi Marmara Belediyeler Birliğinin de katkısı oldu.” ifadelerini kullandı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis Toplantısı’na, MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlık etti. Toplantıya Marmara Bölgesi’ndeki belediye başkanları ve MBB meclis üyeleri katılım sağladı. Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Araştırma Projesi kapsamında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ve MBB Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliği protokolünü imzaladı.

“PANDEMİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARI DİJİTALE TAŞIDIK”

Toplantıda bir konuşma yapan MBB VE Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. İlk günden içinde bulunduğumuz koşulları analiz etmeye çalıştık ve hizmetlerimizin aksamaması için çalışmalarımızı mümkün olduğunca dijitale taşıdık. Şu geçen 3 aylık sürede, çevrimiçi platformlara taşıdığımız etkinliklerimize binlerce insan katıldı. Yerel Yönetim Akademisi’nin eğitimlerini sistemli bir şekilde, yeni kurduğumuz e-öğrenme platformu üzerinden çevrimiçi olarak sunmaya başladık. Önümüzdeki süreçte de belediye başkanı arkadaşlarımızdan bunu önemseyip duyurmalarını istiyorum. Bir personeli online eğitime tabi tutmak daha hızlı, verimli ve ekonomik olarak katkı sağlıyor. Bu tecrübe aktarımının belediyelerimizin insan kaynaklarını artıracağına inancımız tam.” dedi.

“ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİNE ONLİNE BAŞVURULUYOR”

Başkan Büyükakın konuşmasını şu şekilde sürdürdü “Altın Karınca Ödülleri’nin de 2020 yılı başvurularını da online olarak almaya başladık. Ağustos ayının ortasına kadar 10 farklı kategoride başvuruları almaya devam edeceğiz. Siz değerli üyelerimizi de başvurularını yapmaya davet ediyorum.” Büyükakın, 2019 yılının son çeyreğinde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumunun (MARUF) bu aktörlerin birlikte üretmesi için atılan adımların en belirgin ürünü olurken forumda kentsel meseleler üzerine yapılan tartışmaların, yerel diplomasinin küresel sorunlara çözüm üretme potansiyelinin güçleneceğine dair umut verdiğini belirtti.

İTÜ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Marmara Bölgesi ölçeğinde hazırlanacak projelere temel oluşturması açısından yapılacak Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Araştırma Projesi ile ilgili İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından İTÜ ve MBB’nin proje kapsamında işbirliği protokolü Ocakçı ve Başkan Büyükakın tarafından imzalandı. Bu proje ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Marmara Bölgesi’nde yer alan iller ile Kalkınma Ajansları kapsamında Eskişehir’in ve MBB üyesi Düzce ve Bolu’nun da dahil edildiği toplam 14 il arasında iş birliği yapılmasını gerekli kılan, bölge ve ülke için öncelikli olan konuların ve sektörel projelerin belirlenmesi, kısa vade mekânsal gelişme şemalarının yapılması ve böylece bölgede hazırlanacak planlama çalışmalarına ve araştırmalara rehberlik sağlanması amaçlanıyor.

MECLİS TOPLANTISININ ARDINDAN ENCÜMEN TOPLANDI

İkinci kez seçilip güven tazeleyen MBB Encümen Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt; MBB Meclis Toplantısı’nın ardından MBB Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında ilk encümen toplantısına katıldılar. Toplantıda bölge ölçeğinde önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

SEÇİM SONUÇLARI

MBB Encümen Üyeleri

MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (Başkan)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş (Üye)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz (Üye)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Üye)

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan (Üye)

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı (Üye)

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün (Üye)

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt (Üye)

Meclis Başkan Vekilleri

1. Başkan Vekili – Elif Koç ( Gürsu Belediyesi Meclis Üyesi)

2. Başkan Vekili - M. Mustafa Özacar ( Gelibolu Belediye Başkanı)

Divan Katipleri

Betül Birer (Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi)

Fatih Keleş (Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu

Şadi Yazıcı (Tuzla Belediye Başkanı)

Hüseyin Keskin (Sultanbeyli Belediye Başkanı)

Mevlüt Öztekin (Kağıthane Belediye Başkanı)

Tolga Tosun (Bandırma Belediye Başkanı)

Mustafa Günalp (Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi)

Denetim Komisyonu

Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

Şeyma Döğücü (Sancaktepe Belediye Başkanı)

Volkan Yılmaz (Silivri Belediye Başkanı)

Murat Gerenli (Lüleburgaz Belediye Başkanı)

Muammer Keskin (Şişli Belediye Başkanı)