Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program sonrası vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

NÖBET TUTULACAK

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 01:00 da sona erecek. Geç saat olması nedeniyle, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti yapılacak.

ÜCRETSİZ SERVİS

Programın saat 01:00 itibariyle sona erecek olmasıyla Kocaeli’nin 5 bölgesine vatandaşların taşınması için ücretsiz otobüsler tahsis edildi. Program bitiminde vatandaşlar ilgili otobüslere ücretsiz olarak binebilecek. Çalışacak otobüslere ek olarak yoğunluk durumuna göre 5 otobüs de hazırda bekletilecek.

ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPILACAK BÖLGELER

Büyükşehir Belediyesi’nce 5 ilçeye ücretsiz taşıma yapılacak. Bu kapsamda Derince bölgesi; Milli İrade Meydanı – Kuzey Yanyol – Halkevi – Kuruçeşme – Çenesuyu – Derince – Sopalı – Yenikent – Körfezkent.

Kartepe bölgesi; Milli İrade Meydanı – Çuhane Caddesi – Rahmiye – Arslanbey – Suadiye – Balaban – Derbent – Acısu – Sapanca Yolu üzerinden İzmit ring.

Körfez bölgesi; Milli İrade Meydanı – D-100 Karayolu – Derince – T.Çiftlik – Yarımca – Kirazlıyalı – Hereke.

Gölcük Karamürsel bölgesi; Milli İrade Meydanı – D-130 Karayolu ( Yeni Gölcük Yolu) – Başiskele – Gölcük – D.Dere – Halıdere – Ulaşlı – Ereğli – Karamürsel.

İzmit bölgesi; Milli İrade Meydanı – Santral – Bağdat Caddesi – M.Alipaşa – Üçyol – Bekirdere – Yeşilova – Tepeköy – Bayındırlık – Dünya Bankası.