Koç: Beni AK Parti’den arayan çok oldu

Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, kurucu il yöneticileri Orhan Sarısüleyman, Semih Taşveren ve Basın Sorumlusu Alptekin Cevherli bugün gazetemizi ziyaret etti. İl Başkanı Adem Koç, ziyarette hem Ünal’ın sorularını yanıtladı hem de teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl yönetimi belirlendi mi?

2 Temmuz tarihinde genel merkezimizin Kocaeli kurucu il başkanlığı, heyeti tebliğ edildi. Genel merkezimize gittiğimizde genel başkanımızın takdirlerinde bu görev bize verildi. Zekeriya Özak, Orhan Sarısüleyman, Semih Taşdelen, Banu Bilgi olarak ve ben görevi alıp ilimize döndük. 12 gün yoğun bir şekilde Kocaeli’de il yönetimi için çalışmalar yaptık. İl yönetimimiz aşağı yukarı şekillendi. Yakın zamanda açıklayacağız.

“30 KİŞİLİK İL YÖNETİMİ”

İl yönetimi il başkanı dahil 30 kişi, 3 büyük ilçemizde ilçe başkanı dahil 21 kişilik yönetim, diğer 9 ilçemizde ise ilçe başkanı dahil 15 kişilik yönetimimiz olacak. Sırasıyla ili, sonra ilçelerimizi açıklayacağız. Bu süreçleri genel merkezimizle koordineli götüreceğiz.

İl yönetimi kimlerden oluşuyor?

Kocaeli, göç alan bir kent. Her bölgemizden insanlarımız var. Hem ideolojik hem de bölgesel olarak bütün kente hitap eden bir kadro oluşturacağız. 3 ay sonra da büyük kongremizi yapacağız. Ona hazırlıklı bir süreci götüreceğiz.

“DEVA MERKEZ PARTİSİ DENİLEBİLİR”

İl yönetimi tablosu çıktığı zaman siz de göreceksiniz. Kocaeli’nin tüm bölgelerinden insanlarımızla ilgili bir renk görünecek. Düşünce olarak da sosyal demokrat arkadaşlarımız da, milliyetçi arkadaşlarımız da, muhafazakâr arkadaşlarımız da olacak. Merkez Türkiye projesi olacak. DEVA, merkez partisi denilebilir.

İl binası nerede olacak?

İl merkezi binası için Orhan ve Semih Bey’i görevlendirdik. Ulaşımı kolay, trafik, park problemi olmasın;il ve ilçe teşkilatı yönetimini sağlıklı yapacağımız, yüksek rakamlı yerler olmasın dedik.

“YANLIŞLIKLARI GÜNDEME GETİRDİK”

Sizi AKP’den ayıran neler var?

En basitinden düşüncenizi özgürce ifade etmeniz gerekiyor. Telefonda konuşuyorsunuz ama özgürce konuşamıyorsunuz. En verimli alan özgürlüğün olduğu yerdir. Batı gelişiyor çünkü özgür ve medeni. Özgürlüğün kısıtlandığı coğrafyalarda geriye gidiliyor. Biz AK Parti kuruluşunda görev aldık. O zamanki yapılanmasında ‘demokrasi, özgürlük’ dedik. Süreçle beraber eksiklikleri, yanlışlıkları gündeme getirdik. Yanlış gittiğimizi genel merkez yönetimiyle paylaştık ancak parti, kuruluşundaki sözünden daha başka bir yere savruldu. Biz hala kuruluştaki süreçteyiz. İnanç, fikir, düşünce bunlarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Çözümün de bir parçası olmanız lazım diyerek çıktık sahaya.

“TELEFONLARA YETİŞEMİYORDUM”

AKP’den size herhangi bir eleştiri geliyor mu?

Ben partiden 18 Şubat’ta istifa ettim. Yaklaşık 4-5 yıldır fiili olarak katılmıyordum. Düzelme imkanı göremeyip ‘yapabileceğiniz bir şey yok’ diyorsunuz. Zekeriya Bey de kafa olarak epeydir uzaktaydı. 2020 içerisinde ayrıldı o da. Kocaeli ölçeğinde AK Parti’den Deva Partisi’nde geçiş yapan arkadaşlar olacağı zaten bekleniyordu. İl başkanlığımla ilgili ben telefonlarıma yetişemiyordum. AK Parti’den de çok arayan oldu. İlçe başkanlığı, milletvekilliği yapan birçok isim arayıp beni tebrik etti.

“BİN 90 İSİM KOMİSYONDAN GELDİ”

İl yönetiminizde AKP’den gelecek kaç kişi olabilir?

AK Parti’den gelecek arkadaşlarımız bünyemizde var. Diğer partililerden de var ve hiç siyasete girmemiş isimler de var. Eskiden yönetimlerde yer almış kişiler var. Her gecenin bir sabahı, her derdin bir devası var. İsim havuzumuzda 1090 tane isim bize komisyondan geldi. Bir o kadar daha var. Bunlar ‘biz partide rol almak istiyoruz’ diyorlar. Ekibimle beraber Kocaeli’de inşallah iyi bir yakalama sağlayacağız. 472 tane mahalle var. Mahallelerle ilgili bir teşkilatlanma şu anda yok ama biz insanlarımızla yüz yüze birlikte olacağız.