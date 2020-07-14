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14 Tem 2020 - 16:14- Siyaset G: 14 Tem 2020 - 16:19

İzmit Belediyesi’nde gelir-giderde oy birliği

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclisinde 2019 yılının kesin hesap ve faaliyet raporu görüşmesi gerçekleştirildi. Gelir ve gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edilirken, faaliyet raporu hakkında AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Vallahi belediye batışa gidiyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclisi ikinci oturumu bugün BELSA Plaza’da bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

ÇAĞLAYAN’IN İSTİFASINI HATIRLATTI

AK Partili meclis üyesi Aykut Çağlayan’ın istifasını meclise hatırlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bildiğiniz üzere AK Parti Meclis Üyesi Aykut Çağlayan geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. İlgili yazışmaları yaptık. İstifasını kaymakamlığa ilettik. Fikret Hocaoğlu büyükşehir belediye meclis üyeliği yapacak Aykut Çağlayan’ın yerine. Kendisine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi. Akabinde tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi.

GELİR VE GİDER HESABI OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Okunan raporda, “2019 yılı faaliyet geliri 207 Milyar 532 Milyon 346 Bin 14 TL. Faaliyet gideri 214 Milyar 211 Milyon 715 Bin 22 TL. 2019 gelir bütçesi 300 Milyon olarak tahmin edilmiştir. 251 Milyon 269 Bin 624 TL tahakkuk olarak yüzde 83,76 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı gelir tahsilatının tahakkuka oranı yüzde81,07 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının gelir tahsilatı 203 Milyon 694 Bin 781 TL olup tahsilatın bütçeye oranı yüzde 67,89 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerinde bulunuldu. Gelir ve gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

251 MİLYON 585 BİN TL HARCANDI

İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğüne 1 Milyon 763 Bin 778 TL,İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 77 Milyon 231 Bin 094 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğüne 2 Milyon 962 Bin 895 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 1 Milyon 251 Bin 807 TL, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne 574 Bin 134 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 10 Milyon 90 Bin 918 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 740 Bin 67 TL, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 2 Milyon 294 Bin 366 TL, Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğüne 901 Bin 440 TL, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne 901 Bin 440 TL, Etüt Proje Müdürlüğüne 10 Milyon 60 Bin 651 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne 45 Milyon 910 Bin 751 TL, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne 3 Milyon 953 Bin 633 TL, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 7 Milyon 200 Bin 200 TL, Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne 16 Milyon 226 Bin 974 TL, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğüne 1 Milyon 33 Bin 37 TL, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 3 Milyon475 Bin 142 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 34 Milyon 781 Bin 561 TL, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 16 Milyon 341 Bin 681 TL, Yapı Kontrol Müdürlüğüne 1 Milyon 134 Bin 466 TL, Yazı İşleri Müdürlüğüne 2 Milyon 445 Bin 719 TL, Zabıta Müdürlüğüne 4 Milyon 144 Bin 465 TL, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne 383 Bin 667 TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne 453 Bin 132 TL, Spor İşleri Müdürlüğüne 571 Bin 213 TL Toplamda 251 Milyon 585 Bin 644 TL Harcandı.

Faaliyet raporu görüşmelerinde AKP Grup Başkanvekili Hayrettin Ünlü oturumu yönetirken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise CHP grubundan oturumu takip etti.

“BU ŞEHRİ KİMİNLE YÖNETİYORSUNUZ?”

AKP ve MHP Grubu adına AKP’li Meclis Üyesi Güzin Taştekin faaliyet raporuyla ilgili olarak, “Önsözüne yazdığınızla yaptığınız örtüşmüyor. Cedit mahallesinde bana güvenin mağdur etmeyeceğim deyip sonra ben bunu yapamam demeniz gibi. Kaynak için özensiz olduğunu düşünüyorum. Maliyeti düşük diyeceksiniz. Bugüne kadar yaptığınız konser ve etkinlikleri düşününce faaliyet raporu önemli bir değerdir diye düşünüyoruz. ‘Birlikte yönetmek’ sözünüz kavgayla meydana gelmiş. Umuyoruz ki kalan zamanınızı şehre değer katarak harcarsınız. Beni çalıştırmıyorlar algısına karşılık geçen zaman zarfında belediye meclisinde sadece 4 kez hayır demişiz. Belli bu şehri bizimle, vatandaşla yönetmiyorsunuz. Kiminle yönetiyorsunuz? Bizim işimizi sizi İzmit için çalıştırmak” dedi.

“BELEDİYENİN AZALAN BORCU YOK”

AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “2014 yılında gerçekleşme 72 sırasıyla 88, 95, 99, 2019 yılı maalesef yüzde 83’e düşmüştür. 2014 yılından beri gelir gerçekleşme oranı 81, 100, 104… 2019 yılı yüzde 67’e düşmüştür. Belediyemizin artan borçlarıyla ilgili borçların ödendiğiyle alakalı basın bildirisi vardı. Belediyelerin totalde azalan bir borcu yok ancak yeri değişiyor olabilir. İzmit Belediyemizin borç durumu 2018 yılı sonunda 22 milyon TL borcu varmış. Başkanımız devraldığında 54 milyon, sonra 70 milyon bu borç şu an 77 milyon olarak görülüyor. Şu anda 85 milyon TL alacak var. Alacaklarını takip etmemek belediye için ciddi sorun oluşturabilir” dedi.

“BÜTÇENİN EN BÜYÜK SAPMASI KONUTLAR”

Tutuş son olarak, “Geçtiğimiz yıl yüzde 52 personel giderleri görünüyor. Ben bugün isterdim ki bugün sunum yaparken bu rakamlar 2018 yılından daha iyi durumda olsun. Bu performansla belediye batıyor desem siyaset yapıyor dersiniz. Vallahi belediye batışa gidiyor” ifadelerinde bulundu. Tutuş’un ardından söz alan CHP’li Meclis Üyesi Necat Çakır, “Bütçe 2018 yılının Ekim ayında yapıldı. 2019’un yılının bütçesi. Bütçe, geleceği tahmin etmek, yorumlamak demektir. Bu bütçede öngörülerinizi ortaya koymuşsunuz. O yapmış olduğunuz 300 milyon TL’lik bütçenin en büyük sapması yapılan konaklardan, konutlardan kaynaklanıyor. Orada 40 milyon, 50 milyon gibi bir gelir yaratılacağı düşünülmüş. Oysa 2019 yılı içerisinde bu konutlardan bir tane dahil satılmadı. O yüzden gerçekleşme oranı çok düşük kaldı. Tek neden konutların bitirilememiş, satışa sunulamamış olması” dedi.

“EKONOMİK KRİZDEN KAYNAKLI”

Çakır sözlerinin devamında, “Önemli olan yatırımın geri dönüşümü. Halk Süt ve teleferik olayı çok güzel projeler. İnşallah o projelerimiz de o konutlarda olduğu gibi. Hem gelir hem de gider bütçesinin sapmasının tek nedeni söz konusu projelerin 2019 yılı içerisinde bitirilememiş; bitirilecek diye 2018 yılında bu mecliste kabul edilmesi” ifadelerinde bulundu. CHP’li Meclis Üyesi, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ise, “İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden kaynaklı bir durum var. 8 aylık sürede 2 bin 152 tane esnafın sicil kaydı silinmiştir. Demek ki bu insanlar iflas ettiler. TÜİK verilerine göre de yüzde 14 civarında işsizlik oranı görüyoruz. İzmit Belediyesi’nin 2018 yılına ait olan 38 milyon TL’lik fatura muhasebe kayıtlarına alınması konusunda açıkladığınız rakamlar tam olarak gerçeği göstermiyor. Bu borçlardan kaçınacak halimiz yok” dedi.

14 Tem 2020 - 16:14 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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