Başkan Kocaman'dan 15 Temmuz mesajı

Kocaman yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer yandan dünyada az bulunur bir direnişe imza atmanın gururunu yaşatıyoruz. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık vardır, azim ve cesaret vardır. Türk’ü Türk yapan benzerine az rastlanan değerlerimiz, özelliklerimiz yüzyıllardır yedi düvele karşı dimdik durmamızı sağlamıştır."

"15 Temmuz zaferimiz de büyük bir fedakarlığın eseridir. O gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin, vatanseverliğinin tezahürüdür. Tüm milletin cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale Destanı ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir."

15 TEMMUZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

15 Temmuz demek vatanımızın birliği, bütünlüğü, bölünmezliği, demektir ve kırmızı çizgimizdir, daima öyle olacaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı; bu milli şuuru, bu yenilmez mücadele ruhunu öğreterek yetiştireceğiz. Evlatlarımıza miras bırakacağımız bu güzel vatanın her bir karış toprağından hepimiz sorumluyuz. Bizi biz yapan değerlerimize her zamankinden daha fazla bağlanarak, daha güçlü sahip çıkarak, daha çok çalışarak ve tarihimizi çok iyi bilip, yeni nesillerimize en doğru şekilde aktararak bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bir karış vatan toprağına hainlerin eli değmesin diye gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyor, Rabbim’den rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle selamlıyor, sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyorum.