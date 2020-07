Kamu-Sen Kocaeli'den Vali Yavuz'a şikayet

Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilciliğine bağlı sendika başkanları ile bir araya gelen Kamu-Sen İl Temsilcisi Orhan Kütük, Kocaeli Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı ve şu an İl Müdür Vekili olan Yüksel Çil’in Toç-Bir-Sen ile birlikte Kandıra’da yeni başlayan personele ziyaret gerçekleştirmesine tepki gösterdi, bunun kanuna aykırı olduğunu belirtti ve Vali Seddar Yavuz’a gereğini yapması için çağrı yaptı.

"BU ZİYARET HER AÇIDAN KANUNA AYKIRIDIR"

Yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ‘Sendika üyesi olamayacaklar’ başlıklı 15. maddenin c bendinde açıkça ‘İl müdürleri ve yardımcıları sendika üyesi olamazlar’ ifadesi yazmasına rağmen; Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Toç-Bir-Sen Kocaeli Şubesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Müdürü Yüksel Çil ile Kandıra’ya yeni başlayan personele hayırlı olsun ziyareti yapıldığı duyurulmuştur. Yüksel Çil, Kocaeli Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı ve şu an İl Müdür Vekilidir. Yasa gereği tarafsız olması gerekirken bir sendikanın temsilcisi ile kurum ziyareti yapması hele yeni başlayan memurları ziyaret etmesi alenen baskı oluşturmak ve malum sendikaya üyelik çalışması yapmaktır. Ayrıca Sayın Müdür’e refakat eden ya da sayın müdürün refakat ettiği Toç-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güven Perçem, profesyonel sendikacı değildir. Yasa gereği haftada 1 gün sendikal çalışma yapma hakkı vardır. Çarşamba günü izinli olmasına rağmen cuma günü İl Müdür Vekili ile yapılan bu ziyaret her açıdan kanuna aykırıdır. Sayın Valimiz Seddar Yavuz’un konu ile ilgili duyarlı davranacağına ve gerekli incelemeleri yapacağına inanıyor, süreci takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”