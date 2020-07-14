Çocuk ticareti iddiaları meclis gündeminde

ABD’de kaçırılan çocukların bir internet sitesi üzerinden satıldığına yönelik ortaya atılan iddialar Türkiye’ye de sıçradı. Farklı satıcıların ürünlerinin satışına olanak veren Trendyol sitesi üzerinden kimi kullanıcıların çocuk satışı yaptığı iddia edildi. Son 8 yılda 100 bin çocuğun kaybolduğu Türkiye’de iddialar büyük tepki çekerken İyi Partili Lütfü Türkkan, satışın gerçekleştiği site üzerinden tatmin edici bir cevap verilmeyince konuyu meclis gündemine taşıdı.

SATIŞ GERÇEKLEŞTİ Mİ, GERÇEKLEŞMEDİ Mİ? KANITLASINLAR

ABD’de yaşanan Wayfair adlı e-ticaret sitesi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen çocuk ticareti iddiaları ülke sınırlarını aştı. Türkiye’de ise Trendyol isimli site üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen skandal üzerine şirket açıklama yaparak iddiaları yalanlarken, iddiaya konu satıcıların hesaplarını kapatarak, ürünleri web sitesinden kaldırdı.

Ancak Sami Değirmencioğlu isimli kullanıcının farklı sitelerde de piyasa fiyatının oldukça üzerinde çocuk kıyafetleri sattığı ve ürün çeşitlerinin bir elin parmaklarının sayısını geçmediği görüldü.

Piyasada 100 ila 400 lira arasında benzer kıyafetler satılırken web sitesi üzerinde 290 bin lira gibi oldukça yüksek fiyatlardan satış yapılması akıllara ürünlerin paravan olduğunu, arkasında kirli bir ticaretin bulunduğu şüphelerini akıllara getirdi.

TÜRKKAN ŞÜPHELERİ MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİ

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise ilgili şirketin açıklamalarının yetersiz olduğunu belirterek, kamuoyunda şüphelerin ve endişelerin ortadan kaldırılması için konuyu meclis gündemine taşıdı.

İyi Partili Türkkan, yanıtlaması istemiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a verdiği soru önergesinde konuyla ilgili geçiştirilen sorulara yanıt aradı.

Türkkan; “Trendyol adlı site üzerinden satış gerçekleştiren kimi kullanıcılardan birisi Sami Değirmencioğlu isimli satıcıdır: Adı geçen kişinin satış yaptığı profildeki ürünler çocuklara yönelik basit tekstil ürünleri olmasına karşın belirtilen fiyatlar 70.000, 120.000, 290.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ürünlerin satışına yönelik site üzerinden herhangi bir alışveriş gerçekleştirilmiş midir?” sorusunu sordu.

Türkkan önergesinde Bakan Pekcan’a;

-Trendyol üzerinden piyasa fiyatlarının oldukça üzerinde satışı gerçekleştirilen ürünlerin gerçekliği ve fiyatları üzerinden herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

-Sami Değirmencioğlu adlı satıcı üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerin elektronik kayıtları bulunmakta mıdır? Satışı gerçekleştirilen ürünlerin sevk irsaliyesi bulunmakta mıdır? Satılan ürünlerin kargo dağıtım kayıtlarına ulaşmak mümkün ise satılan ürünle dağıtıma çıkan ürünler aynı mıdır?

-Yukarıda adı geçen satıcıdan fahiş fiyatlı ürünleri satın alanlar varsa satın almayı gerçekleştirilen kişilerle ilgili herhangi bir inceleme ve yasal süreç başlatılmış mıdır?

-E-ticaret siteleri üzerinden çocuk, organ ve insan ticareti gibi yasadışı ticaret faaliyetlerine yönelik herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

-E-ticaret sitelerinin suistimal edilmesinin önüne geçilebilmesi ve herhangi bir yasadışı eylemin önlenmesine yönelik Bakanlığınız tarafından herhangi çalışma bulunmakta mıdır?

-E-ticaret siteleri üzerinden satış gerçekleştiren kişiler gerçek ve dijital ortamlarda denetlenmekte midir? Denetlenmekteyse web sitelerinde satışı yapılan ürünlerle, ürün fiyatları arasındaki çelişkiler hakkında neden herhangi bir işlem başlatılmamıştır?