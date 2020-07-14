Gebze’de 441 milyon liralık yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Gebze ilçesinde yapılan yatırımlar ve son dönemlerde yaşanan arızalar sonucu oluşan su kesintileri ile ilgili olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004-2020 yılları arasında Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira değerinde gölet, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları, dere ıslahları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, basın mensupları ile İSU yöneticileri katıldı.

YATIRIM SUNUMU YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak ilçede yapılan yatırımlar hakkında sunum yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ilçede 584 kilometrekare alanda 1390 km uzunluğunda içmesuyu, 830 km uzunluğunda kanalizasyon, 91 km uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 13 km uzunluğunda ıslah ettikleri dere, Denizli Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi, Gebze, Dilovası, Cumaköy ve Balçık atıksu arıtma tesisleri ile bölgede işletmecilik faaliyetleri verdiklerini belirtti. Bölgenin içmesuyu ihtiyacının Yuvacık Barajı, Denizli ve Cumaköy Göletleri ile yerel su kaynaklarından sağladıklarını anlatan Genel Müdür Sağlık, Kocaeli genelinde 358 milyon metre küp su kapasitesi ile su stresinden uzak olduklarını kaydetti.

İÇME SUYU HATLARIN YÜZDE 42’Sİ YENİLENDİ

2004-2020 yıllarında içmesuyu yatırımları hakkında bilgi veren Sağlık, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaptıkları yatırımlar ile toplam 596 km uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ettiklerini söyledi. Sağlık, ”Gebze ilçemizde işlettiğimiz 1390 km uzunluğundaki içmesuyu hattını yüzde 42 oranında yeniledik. Yapılan çalışmalar ile 2004 yılında ilçede su kayıp kaçak oranımızı yüzde 50’den 2019 yılı sonu itibariyle yüzde 22,5 seviyesine indirdik. Bu yenileme çalışmaları için 135 milyon lira ödeme yaparak gerçekleştirdik. ”dedi.

KANALİZASYON HATLARIN YÜZDE 70’İ YENİLENDİ

Kocaeli genelinde yüzde 100 atıksu arıtma gerçekleştirdiklerini de aktaran İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ilçede başta Gebze atıksu arıtma olmak üzere 4 adet atıksu arıtma tesisi yaptıklarını ve ilçenin çeşitli mahallelerinde olmak üzere toplam 596 km uzunluğunda kanalizasyon hattı yenilediklerini kaydetti. Kanalizasyon hatlarının yüzde 70’ni yenilediklerini aktaran Genel Müdür Sağlık, atıksu altyapısı için de 250 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

47 MİLYON TL YAĞMURSUYU YATIRIMI

Küresel ısınma ile birlikte Kocaeli’nde son dönemlerde yoğun yağışların gerçekleştiğini da hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kurum olarak Gebze ilçesinde 86 km uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı ve yaklaşık 13 km uzunluğunda dere ıslahı da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yağmursuyu yatırımları ile birlikte önemli problemleri giderdiklerini de aktaran Genel Müdür Sağlık, yağmursuyu yatırımlarının 47 milyon lira mal olduğunu sözlerine ekledi.

16 YILDA 441 MİLYON LİRA YATIRIM

Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Yapılan bütün bu yatırımlar elbette yeterli değil. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan bütün bölgelerde, Belediye Başkanımız, İlçe Şube Müdürlüğümüz ve Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda öncelik sırasına göre Gebze ilçemizde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bizim için ilçelerin adı önemli değil. Önemli olan insanların yaşadığı sıkıntıları öncelik sırasına göre belirlemektir. Yatırım bütçemiz doğrultusunda belirlediğimiz yatırım programı çerçevesinde Gebze, Darıca, Çayırova’da bölgemizde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şu an en büyük ihalemiz, Darıca - Gebze ihalesi devam ediyor.” dedi.

CTP BORULAR YENİLENEREK ARIZALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Gebze ilçesinde 1999 yılında içmesuyu hatlarında Cam Takviyeli Elyaf (CTP) boruların kullanıldığı ve bu borularda son dönemlerde arızaların meydana geldiğini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, arızaların bir daha olmaması için yeni yaptıkları çelik boru hattının 6 ayrı yerden bağlantı çalışması yapılması nedeniyle su kesintisinin uzadığını kaydetti. Şehir merkezinde bulunan ve sık sık arızalanan CTP boru hattının yeni çelik boru hatı ile yüzde 65’lik kısmının devre dışı bıraktıklarını da aktaran Genel Müdür Sağlık, Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesinde yeni çelik hat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Diğer bölgeler için projenin ihale aşamasında olduğunu da sözlerine ekleyen Sağlık, “Gaziler Su Deposu ile Anibal Kavşağı arası ana isale hatlarının imalatı tamamlandığında ilçemizin tamamını etkileyen hatların tümü çelik boruya dönüştürülmüş olacaktır. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 900 ve 500 mm çaplarındaki toplam 3.120 metre uzunluğundaki CTP boruların değiştirilmesini de 2021 yılı yatırım programına aldık.” dedi. Bilgilendirme toplantısı, basın mensupları ile muhtarların öneri ve görüşlerinin alınmasının ardından son buldu.