CHP Kocaeli'ye Cemevi Derneği’nden ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Derince İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Nevrez Fırat ve yönetimini partinin il binasında ağırladı. Derince İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Nevrez Fırat ve yönetimi, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimine yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, tüm örgüt adına İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Nevrez Fırat ve yönetimine teşekkürlerini sundu.