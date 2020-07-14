Olay 12 Temmuz günü Başiskele Bahçecik’te bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A.(40) adlı şahıs, aralarında husumet bulunan F.S.M.Y. (43) tarafından Bahçecik’te sahibi olduğu iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar için yerde kalan A.A. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.A., ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından kayıplara karışan F.S.M.Y., olaydan bir gün sonra Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli F.S.M.Y., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.