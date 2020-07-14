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14 Tem 2020 - 17:15- Gündem G: 14 Tem 2020 - 17:21

İzmit Belediyesi sosyal tesisine kavuşuyor

İzmit Belediyesi tarafından işletilecek olan Yahyakaptan Mahallesi’ndeki işletme, misafirlerini yeni yüzüyle ağırlayacak. Kafe yeni haliyle, vatandaşların kendilerini evlerinde hissedeceği bir sosyal tesis olacak.
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İzmit Belediyesi Yahyakaptan Mahallesi’nde geniş bir sosyal tesis hazırlığını sürdürüyor. Bu kapsamda 2010 yılından beri faaliyet gösteren işletme, yenilenmiş haliyle misafirlerini ağırlayacak. Eski binanın yıkılıp yerine yenisi yapılarak çok daha geniş ve ferah bir alanda hizmet verecek olan sosyal tesisin en kısa sürede açılacağı belirtildi.

KONFORLU VE GÜVENLİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin ilçe genelinde işlettiği sosyal tesis olmamasının eksikliğini yaşayan vatandaşlar için harekete geçti. Bu kapsamda Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan işletme yıkılarak yerine yeni binanın inşası başladı. Çalışmaların hala devam ettiği alan, açık ve kapalı teras şeklinde toplam 363 metrekare olacak. Bundan sonra Belediye tarafından işletilecek olan kafe, hem daha konforlu hem de daha güvenli hizmet verecek.

KENDİ EVLERİ GİBİ HİSSEDECEKLER

Vatandaşların kendi evleri gibi hissedeceği bir sosyal tesis planladıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kafenin yapımı devam eden inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet, “İzmit’te belediyemizin işlettiği bir sosyal tesis eksikliği yaşanıyor. Vatandaşların rahat ve güvende hissedeceği bir yer planlıyoruz. Yahyakaptan’ın kalbinde yer alacak bu tesis çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın rahat rahat çaylarını ve kahvelerini içebilecekleri, sohbet edebilecekleri, gün sonunda yorgunluklarını atabilecekleri bir mekân olacak. En kısa sürede yapımını tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

14 Tem 2020 - 17:15 - Gündem

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