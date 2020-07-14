CHP Kocaeli Türk Sağlık Sen'i ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, partinin il kongresi sonrası araya giren pandemi süreci sebebiyle ertelenen kabul ziyaretlerinin bir yenisini Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi ile gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve yönetim kurulu üyelerini partinin il binasında ağırladı.

TALEP VE SORUNLARINIZI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Tüm sendikalarımızla görüşmelerimiz ve temaslarımız devam ediyor. Bugün sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bizlere ilettiğiniz her türlü talebi ve sorunu çözüme kavuşturmak için var gücümüzle yanınızdayız” diye konuştu.