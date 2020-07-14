CHP Kocaeli Türk Sağlık Sen'i ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, partinin il kongresi sonrası araya giren pandemi süreci sebebiyle ertelenen kabul ziyaretlerinin bir yenisini Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi ile gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve yönetim kurulu üyelerini partinin il binasında ağırladı.
TALEP VE SORUNLARINIZI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Tüm sendikalarımızla görüşmelerimiz ve temaslarımız devam ediyor. Bugün sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bizlere ilettiğiniz her türlü talebi ve sorunu çözüme kavuşturmak için var gücümüzle yanınızdayız” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.