TÜRKŞEKER, ilk defa bu yıl hububat üretiminde sözleşmeli tarım sürecinde çiftçiye ciddi destekler vermeye başladı. Sözleşmeli üretim sürecinde çiftçiye avans olarak 42 Milyon TL, ürün bedeli olarak da 116 Milyon 431 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Toplamda çiftçiye ödenen miktar ise 514 Milyon 218 Bin TL’yi buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜRKŞEKER’in Ağustos ayı sonunda ödemesi gereken 122 Milyon 593 Bin TL avans bedelinin bugün pancar çiftçisinin hesabına geçeğini ve toplamda küspe bedelleri dahil 355 Milyon 787 Bin TL’nin bu yıl ödenmiş olacağını belirtti.
ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Yaklaşık bir asırlık tecrübesi ile TÜRKŞEKER’in hububat üretiminde sahaya çıkması çiftçinin yüzünü güldürdü. TÜRKŞEKER, aldığı ürünü sanayiciye işleterek sanayicinin, müşteriye uygun fiyatlı kaliteli ürün sunarak da son tüketicinin, yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.