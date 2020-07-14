Vali Yavuz, şehit aileleri ve gazileri unutmadı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün'ü öncesi ziyaretlerinde, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın eşlik ettiler.

İlk olarak 15 Temmuz Gazimiz Hasan Hüseyin Çiçek‘i İzmit’teki evinde ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, burada gazi ve ailesiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyarette bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Vali Yavuz: “Sizlerle elimizden geldiği kadar yakın bir ilişki içinde olmaya, sizlerin dertleri ile sorunları ile ilgilenmeye gayret edeceğiz.” dedi.

"SİZLER İÇİN NE GEREKİRSE YAPARIZ"

Bir diğer ziyaretleri 15 Temmuz şehidimiz Polis Memuru Serdar Gökbayrak’ın baba ocağına oldu. Şehidimizin ailesinin hal ve hatırını soran, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz: “sizler için ne gerekirse yaparız” diyerek, kapısının her zaman şehit aileleri ve gazilerimize açık olduğunu belirtti.

Vali Yavuz’un bir diğer ziyareti 15 Temmuz Gazimiz Halil İbrahim Koşdaş'a oldu. Gazimiz ile bir süre sohbet eden ve hal hatırını soran Vali Yavuz, gazimizin ailesiyle de yakından ilgilendi. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve yeni nesillere de unutturmayacaklarını belirten Vali Yavuz; “Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” diyerek, bir sonraki programına geçmek üzere helalleşerek ayrıldı.

DUALAR EDİLDİ

Vali Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilere yaptığı ziyaretleri kapsamında son ziyaretini İzmit Akmeşe’de ikamet eden 15 Temmuz Gazimiz Muhammed Durak’a yaptı. Burada gazi ve ailesi tarafından karşılanan Vali Yavuz, bir süre sohbet ederek, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Ziyaretlerde şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından tüm şehit ve merhum gaziler için dualar edildi.