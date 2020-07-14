Hürriyet: Bağımsızlığımıza kastedenler, milletin gücünü yenemedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Kaybettiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Benzer acıların tekrarlanmamasını dilerim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen bugün de demokrasiye, milletin özgürlük ve bağımsızlığına kasteden hainler milletimizin gücünü ve iradesini yenemedi. Eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün ülkemiz üzerinden oynadığı oyunlar sonucunda demokrasimize yönelik yapılan darbe girişiminin başarısız kılınması, halkımızın parlamenter demokrasimize sahip çıkmasıyla sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA ŞER ODAKLARINDAN UZAK TUTMALI”

Hürriyet, “15 Temmuz gibi acı olayların yaşanmaması için yapılacak tek şey Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine, ortak değerlerimize, demokratik, laik cumhuriyete ve sosyal hukuk devleti anlayışına sıkı sıkıya sarılmaktır. Ayrıca 4 yıl önce yaşanan bu ibret verici olaydan ders alınıp devletimizi başka tehlikeli şer odakların tuzağından uzak tutmak şarttır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş, bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah güzel ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.