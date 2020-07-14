CHP Kocaeli’ye, CHP Körfez İlçe Örgütü’nden ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri pandemi sebebiyle ertelenen ziyaret tebrik ziyaretlerinin bir diğerini CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetimini ağırlayarak gerçekleştirdi. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, tüm il örgütü adına Körfez İlçe Örgütü’ne teşekkürlerini iletti.
HALKIN SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
Pandemi sürecindeki fedakarca çalışmalarından dolayı Körfez İlçe Örgütü’ne Başkan Bülent Yıldız ve yönetimi nezdinde teşekkür eden İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Ülkemizin ve tüm dünyanın geçtiği bu zorlu günlerde Körfez halkının yanında olduğunuz, vatandaşlarımızın taleplerine cevap verdiğiniz için her bir emektarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman tüm Kocaelililerin olduğu gibi Körfez halkının da derdiyle dertlenerek, talep ve sorunlarını çözüme kavuşturacağız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.