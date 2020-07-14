İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Kocaelispor bilgi yarışması başladı

Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde yapılan yarışmanın ilk günündeki onur konuğu 1996-2005 yılları arasında Kocaelispor formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Engin Öztonga oldu. Yarışmada, takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında sorular yer alırken Engin Öztonga da Kocaelispor yıllarına ait anılarını izleyicilerle paylaştı.
TÜM YARIŞMACILAR HEDİYE KAZANDI
Yarışmacılar sorulara doğru cevap vermek için ter dökerken, yarışmayı takip eden seyirciler de onların heyecanına ortak oldu. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar her bildikleri soruda çeşitli hediyeler kazandı. Yarışmada tüm soruları doğru bilen Oktay Filiz günün birincisi olarak adını büyük finale yazdırdı. 5 gün devam edecek olan yarışmada gün birincileri arasında özel final yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, İzmit Belediyesi whatsapp hattı olan 0532 166 41 41 numaralı telefona yarışmaya katılmak istediğini belirtip ad, soyad ve telefon numarasını yazması yeterli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.