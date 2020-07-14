İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Kocaelispor bilgi yarışması başladı

Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde yapılan yarışmanın ilk günündeki onur konuğu 1996-2005 yılları arasında Kocaelispor formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Engin Öztonga oldu. Yarışmada, takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında sorular yer alırken Engin Öztonga da Kocaelispor yıllarına ait anılarını izleyicilerle paylaştı.

TÜM YARIŞMACILAR HEDİYE KAZANDI

Yarışmacılar sorulara doğru cevap vermek için ter dökerken, yarışmayı takip eden seyirciler de onların heyecanına ortak oldu. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar her bildikleri soruda çeşitli hediyeler kazandı. Yarışmada tüm soruları doğru bilen Oktay Filiz günün birincisi olarak adını büyük finale yazdırdı. 5 gün devam edecek olan yarışmada gün birincileri arasında özel final yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, İzmit Belediyesi whatsapp hattı olan 0532 166 41 41 numaralı telefona yarışmaya katılmak istediğini belirtip ad, soyad ve telefon numarasını yazması yeterli olacak.