İzmit Belediyesi 15 Temmuz’u fotoğraf sergisiyle anacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İHA ile birlikte ‘İHA Objektifinden 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ne imza atacak. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’da halkla buluşacak olan sergide, o gecenin unutulmaz anlarından oluşan fotoğraf kareleri yer alacak.
O GECEYE AİT ÖZEL FOTOĞRAFLAR
İHA tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı sergi, Belsa Plaza önünde 15 Temmuz Çarşamba günü açılacak. İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi saat 17.00’a kadar açık kalacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.