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14 Tem 2020 - 20:36- Gündem G: 14 Tem 2020 - 20:43

KESK, ek bütçe istiyor

KESK Kocaeli Şubeler Platformu’nun İzmit Sabri Yalım Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasında ek bütçe talebinde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda yapılan açıklamada ek zam talebinde bulundu. Açıklamaya, KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Yöneticisi Yeliz Yılmaz Karstarlı, TÜM BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir, SES Şube Başkanı Murat Harata, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün katılım sağladı.

“TÜİK YANSITAMADI”

KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Tüm dünyayı saran pandemi süreci ile artan hayat pahalılığı TÜİK enflasyon rakamlarına yine yansımamıştır. TÜİK pandemi sürecinde başta gıda fiyatlarında olmak üzere yaşanan astronomik artışları yine görmezden gelmiştir. TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından iktidara yakın medya her zaman olduğu gibi yine “Memura üç zam birden” türünden kamuoyunu yanıltıcı “müjde” manşetleri atmaya başlamıştır. Oysa milyonlarca insan sokakta, pazarda, mutfakta karşılaştığı hayat pahalılığı ile TÜİK enflasyon verileri arasında uçurum olduğunu, TÜİK’in pandemi sürecinde yaşanan işsizliği bile hesap oyunları ile nasıl düşük gösterdiğini görmektedir.

“SEFALETE DEVAM DENİLMEKTEDİR”

Maaşlarımız TÜİK Enflasyonunu Temel Alan Mutabakatlarla eritilmektedir. Buna rağmen siyasal iktidar “işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik” nutukları atmaya, hedeflenen enflasyon rakamlarına imza atanlar ise kendilerinin de inanmadığı “tarihi başarı”  hikayeleri uydurmaya devam etmiştir. Kamu emekçilerinin maaşları yaşanan hayat pahalılığı karşısında ciddi biçimde erimiştir. Bu koşullarda maaşlarında yüzde 4 “toplu sözleşme” artışı ve buna ek olarak yüzde 1.75 enflasyon farkı yansıtılan kamu emekçilerine “sefalete devam” denilmektedir. Pandemi gerekçesi ile açılan ekonomi paketleri ile sermayeye-patronlara ‘kalkan’ olunurken emekçi kesimlerin elindeki son haklara da göz dikilmektedir. Tek çözüm dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi devam eden olağanüstü koşullardan en çok etkilenen kesimleri koruyucu sosyal devlet politikalarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesidir.

“EK BÜTÇE İSTİYORUZ”

Bunun da yolu 2020 yılı bütçesinin revize edilerek dar gelirli, yoksul, ücretli kesimlerin yurttaşlık haklarını koruyacak,  gelirlerinin insanca bir yaşam seviyesine yükseltilmesini sağlayacak ek bir bütçe yapılmasından geçmektedir. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına ve özelleştirme soygununa son verilmesini, bütçe hakkımız önündeki engellerin kaldırılmasını, ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde bir kamu hizmeti sağlanmasına öncelik verilmesini, başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınlara olmak üzere, herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak üzere “temel bir yurttaşlık geliri” sağlanmasını, geçsek de geçmesek de, hizmet alsak da almasak da otoyolların, köprülerin, şehir hastanelerinin müteahhitlerine parası bizim cebimizden çıkan hazine garantilerine son verilmesini; bu nedenlerle ek bütçenin hiç vakit kaybetmeksizin hazırlanarak hayata geçirilmesini istiyoruz.”

14 Tem 2020 - 20:36 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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