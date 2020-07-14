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14 Tem 2020 - 20:54- Gündem G: 14 Tem 2020 - 20:57

Bakan Koca iyi haberi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 20 kişi hayatını kaybederken, 992 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 214 bin 993'e, toplam can kaybı da 5 bin 402'ye yükseldi. Bakan Koca, 33 gün sonra ilk kez yeni vaka sayısının tekrar binin altına indiğini ifade etti.
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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Güncel verilere göre, son 24 saatte yapılan 43 bin 231 testle birlikte toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178’e ulaştı.

Bugün tespit edilen 992 vakayla beraber toplam vaka sayısı da 214 bin 993’e çıktı. Yine bugün, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 402’ye yükseldi.

Verilere göre, bugün bin 49 hasta, toplamda ise 196 bin 720 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 204, toplam entübe hasta sayısı da 396 oldu.

“TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ”

Güncel verileri sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Koca, 33 gün sonra ilk kez yeni vaka sayısının tekrar binin altına indiğini ifade etti.

Vatandaşları uyaran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 11 Haziran’da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz.

* Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım.

DÜN BİN 8 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, 13 Temmuz’da bin 8 vakanın tespit edildiğini, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 156 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.

14 Tem 2020 - 20:54 - Gündem

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