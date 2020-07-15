Efsane muhtar hayatını kaybetti!

Muhtarlık dışında birçok STK’da da görev yapmış olan ve Derince’nin ilçe statüsünde Belediye olmasında büyük rol oynayan Derince’nin muhtar amcası Mehti Altan, bugün Derince Deniz Mahallesi İstasyon Camii’de öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Gölcük Saraylı Köyü’nde toprağa verilecek.