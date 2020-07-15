Lastik-İş'ten karara tepki!

Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, merhum Genel Başkan Abdullah Karacan’ın öldürülmesiyle ilgili davasının sonuçlanması sonrası bir basın açıklaması yaptı. Vicdanları kanatan bu haksız kararı kabul etmediklerini belirten Genel Başkan Sarı’nın açıklaması şöyle: ‘’Bugün, 14 Temmuz 2020 günü sendikamızın Onursal Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi dolayısıyla görülen dava sonuçlandı. Adapazarı 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Karacan’ın katiline 20 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca bazı arkadaşlarımız da katili engellemeye çalıştıkları için, anlaşılmaz bir şekilde ceza aldı.

ADALET YERİNİ BULACAKTIR

Bu haksız kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İnanıyoruz ki bu karar temyiz sürecinde düzeltilecek ve adalet yerini bulacaktır. Sendikamızın Onursal Genel Başkanı Abdullah Karacan, 2002 ile 2018 yılları arasında Lastik-İş Sendikasının Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu dönem içinde Karacan, gerek Lastik-İş’e kattıklarıyla, gerekse sendikal mücadelede örnek tutumuyla işçi sınıfının yüreğinde ve beyninde silinmez izler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Mahkeme, Karacan’ın katil tarafından öldürüldüğünü kabul etmiş ancak kamu vicdanını rahatlatacak gereken ağırlıktaki cezayı vermemiştir. Böylece Türkiye’de adalet sisteminin, olayların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarma konusundaki eksikliği bir kez daha gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır.

KARANLIK GÜÇLERİN ELİ VAR

Abdullah Karacan’ın karanlık güçlerin uzantısı birileri tarafından yapılan planlamalarla canına kastedildiği konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Buradaki sorun Türkiye’deki yargı düzeninin gereken derinlikte soruşturmaları yaparak, karanlık olayları aydınlatma konusundaki başarısızlığıdır. Benzer davaların tümünde bu türden gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yasadışı ve karanlık güçler tarih boyunca etkili olmayı başarmaktadır. Ama bu kez Lastik-İş Sendikası olarak, Karacan’ın anısına sahip çıkacak ve bu uğurda ne gerekiyorsa yapacağız. Her türlü yasal ve meşru girişimde bulunarak hunharca katledilen Genel Başkanımızın, mezarında rahat uyumasını sağlayacağız.

CAYDIRICI DEĞİL

Bu yargı kararı benzer katliamlara niyetlenenleri caydırıcı değil, cesaretlendirici nitelik taşımaktadır. Bu nedenle de akla ve vicdana uygun bir sonuç olarak görülemez. Sendikamız Lastik-İş, bütün üyelerinin ortak sesi olarak Karacan’ı sonsuza kadar yaşatmak ve ölümsüz kılmak için gerekenleri yerine getirecektir. Tarih katillerin değil, emekçilerin ve haklar ve özgürlükler için mücadele edenlerin haklı olduğunu mutlaka kanıtlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”