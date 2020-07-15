Kamyonet ve tır çarpıştı küçükbaş hayvanlar telef oldu

Kaza gece 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A. yönetimindeki 06 FZ 9970 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada aynı yönde giden Serhat A. idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü 34 JZ 3525 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Mehmet A. araç içinde sıkışarak yaralanırken çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
KAZA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı sürücü araç içinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada kamyonette bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken sağ kalanlar ise bir başka araca yüklenerek götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.