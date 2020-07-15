Kayıtsız şartsız demokrasi!

4 yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016’da asker görünümlü FETÖ’cü hainler kanlı darbe girişiminde bulundu. Sokağa dökülen Türkiye, darbecilerin tankına, tüfeğine karşı göğsünü siper etti. Hainler bastırıldı.

HALK KAZANDI

O gece, 251 evladımız şehit, 2196 evladımız gazi oldu. bugün darbe girişiminin bastırılmasının 4’üncü yıldönümü… Türkiye demokrasiye, cumhuriyete bağlılığını haykırmak ve şehitleri anmak için yine sokakta olacak.