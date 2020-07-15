Kayıtsız şartsız demokrasi!

4 yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016’da asker görünümlü FETÖ’cü hainler kanlı darbe girişiminde bulundu. Sokağa dökülen Türkiye, darbecilerin tankına, tüfeğine karşı göğsünü siper etti. Hainler bastırıldı.
HALK KAZANDI
O gece, 251 evladımız şehit, 2196 evladımız gazi oldu. bugün darbe girişiminin bastırılmasının 4’üncü yıldönümü… Türkiye demokrasiye, cumhuriyete bağlılığını haykırmak ve şehitleri anmak için yine sokakta olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.