WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp bilindiği üzere yaptığı güncellemelerle yeni özellikler sunuyor ve uygulamayı daha kullanılır hale getiriyor.
ÇAPRAZ SOHBET DESTEĞİ
Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp ve Facebook Messenger arasında kurulacak yeni özellik çok konuşulacak. WhatApp, karanlık mod ve grup sohbetleriyle ilgili yenilikleri devreye almıştı. WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor. Peki, bu özellikle neler değişecek? İşte yakından kullanıma sunulacak olan çapraz sohbet desteğine dair merak edilenler...
EN SON GELEN ÖZELLİKLER
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
İlk olarak telefonlar için Dark Mode/Karanlık Mod özelliği aktif edildi. Bilgisayardan kullanılan WhatsApp Web için de müjdeli haber geldi.
Dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği WhatsApp Web'e de geldi. WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak daha rahat bir hal aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.