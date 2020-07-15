Gebze'ye değer katacak dev spor kompleksi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin her iki yapısında da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Yüzme havuzu olacak yapının çatı imalatlarına başlayan Büyükşehir ekipleri, spor salonu olarak kullanılacak yapının dış cephesini tamamladı.

SPOR SALONUNUN DIŞ CEPHESİ TAMAMLANDI

Tüm ilçelere spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir ve ülke adına yeni sporcular çıkarmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Alt yapısından yetiştirdiği gençler ile de göz dolduran Büyükşehir, yeni yeteneklerin de keşfedilmesi için tüm ilçelere spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyor. Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden Büyükşehir, spor salonunun dış cephesini tamamladı. İnce detay işleri de bitirmek üzere olan Büyükşehir ekipleri, spor salonunun iç kısımları için hummalı çalışıyor. Salonun çevre düzenleme işlerine de başlayacak olan ekipler, pencere ve kapı camları montajını yaptı.

YÜZME HAVUZUNUN ÇATISI YAPILIYOR

Yüzme havuzunda da bir hayli işleri ilerleten Büyükşehir ekipleri, çelik çatı imalatlarına başladı. İmalatı tamamlanan yaklaşık 60 ton çelik, şantiyeye getirildi ve montajına başlandı. Yüzme havuzu çelik çatı kirişlerinin montajına da devam eden ekipler, dış cephe sıva ve duvar imalatlarını sürdürüyor. Yapının dış cephe sıva ve duvar imalatına devam edilirken çelik çatı imalatlarına atölye, galvaniz ve boya atölyelerinde devam ediliyor.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olacak. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.

3 ADET SALON

Birinci katta ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân verecek. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.

6 KULVARLI YÜZME HAVUZU

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre derinliğinde havuz yapılacak.

İKİ HAVUZ

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.