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15 Tem 2020 - 10:17- Asayiş G: 15 Tem 2020 - 10:23

Mavi bayraklı plajlara maske ve mesafe denetimi

Vatandaşın ve toplumun sağlığını dikkate alan Büyükşehir zabıta ve güvenlik personelleri, mavi bayraklı plajlarda maske ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yapıyor.
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Vatandaşların huzuru, kamu düzeninin devamı için görevini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, deniz sezonu ile birlikte plajlardaki denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ve güvenlik ekipleri, mavi bayraklı plajlarda denize girmek için yoğunluk oluşturan vatandaşları, anonslar ile maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

KORONAVİRÜS PLAJLARDA İŞ BAŞINDA OLABİLİR

Sıcak günlerin gelmesi birlikte vatandaşlar aileleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki mavi bayraklı plajlarına gidiyor. Plajlardaki sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulması da büyük önem taşıyor. Vatandaşların ve toplumun sağlığını dikkate alan Büyükşehir zabıta ve güvenlik ekipleri, mavi bayraklı plajlarda sürekli olarak anons yaparak vatandaşların maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ÇADIR KURMAK YASAK

Mavi bayraklı plajlarda çadır kurulmaması, uyulması gereken kurallardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, mavi bayraklı plajlardaki denetimlerinde, kurulan çadırların kaldırılmasını da sağlıyor.

15 Tem 2020 - 10:17 - Asayiş

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