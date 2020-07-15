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15 Tem 2020 - 10:34- Yaşam G: 15 Tem 2020 - 10:39

Büyükşehir'den 62 kilometrelik köy yolu

Kandıra ilçesinin köy içi ve köyler arasında 62 kilometre yol inşa edildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinin ulaşımını rahatlatacak çalışmalarını sürdürürken köy yollarını daha kaliteli ve konforlu olması için projeler üretmeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda kent genelinde gerçekleşen köy yolları çalışmaları Kandıra ilçesindeki köylerde devam ediyor. 2019 yılından bu güne kadar ortalama 62 kilometre köy yolu inşa eden Büyükşehir ekipleri vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırdı.

KÖY YOLLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Köyler arası ve köy içi yollar, bölgede yaşayan vatandaşların sorunsuz ulaşımı için büyük önem taşıyor. Yol yenileme ve onarım çalışmaları ile ilçe merkezlerindeki yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri köylerdeki yollarda da iyileştirmeler gerçekleştiriyor. Köylerdeki ulaşıma çalışmalarına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinin çeşitli köylerinde 44 bin 300 metre stabilize yol inşa etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi stabilize yolların yanı sıra 2019 yılı içerisinde Kandıra köylerinde 18 kilometre asfalt yol yaptı.

ÇAMURUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Köylerin içerisinde ve köyler arasındaki tali yollarda yağmur nedeni ile çamurlaşma meydana gelebiliyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kandıra ilçesinin çeşitli köylerindeki bazı yollara stabilize malzeme seriyor. Yapılan çalışma ile yaşanan çamurlaşmanın önüne geçiliyor.

STABİLİZE YOLLAR ASFALTLANIYOR

Köy yollarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesi dahil tüm ilçelerin köy yollarında asfalt, beton yol, parke yol gibi birçok çalışmayı vatandaşın hizmetine sundu. Köylerde tali yollarda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Eylül ayından 2020 yılı Haziran ayına kadar yapılan 44 bin 300 metrelik stabilize yola 2020 yılı içerisinde asfalt serimi yapacak.

15 Tem 2020 - 10:34 - Yaşam

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